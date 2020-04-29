Певица поделилась информацией о ссорах с мужем в своем микроблоге. Она рассказала, что проблемы чаще всего возникают из-за каких-то мелочей или бытовых проблем. Однако пара быстро мирится, так что даже эти стычки не приносят особого дискомфорта. В целом супруги стараются весело проводить время на карантине.

«Володя, например, ни разу сам посуду не помыл, и я не буду его заставлять. Он не делал этого до встречи со мной», — поделилась Подольская.

Супруги находятся в браке более 10 лет. Сейчас у них подрастает сын, но они долго не могли завести детей. Поэтому рождение ребенка стало для них большим праздником.

На данный момент вся семья соблюдает режим самоизоляции в загородном доме.

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая.