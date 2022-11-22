Эксклюзив 22 ноября 2022, 03:49 «Мы с ним вообще разные люди». Элвин Грей объяснил, почему его называют «башкирским Джастином Бибером» Певец Элвин Грей рассказал о своем отношении к современному шоу-бизнесу

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Певец Элвин Грей поделился своим взглядом на современный шоу-бизнес. В интервью программе «Тет-а-тет с Марусей» он также рассказал Маруси Михейчик, почему его сравнивают с канадским музыкантом Джастином Бибером.

Радик Юльякшин много лет он выступает под сценическим псевдонимом Элвин Грей, но его также часто называют башкирским Джастином Бибером

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«Честно говоря, до сих пор до конца не понимаю, почему меня сравнили с Джастином Бибером. Возможно, на это повлияло, что мы с ним вышли на сцену практически в одно время. Когда я начинал в Башкортостане, он там был очень популярным. С тех пор и пошло. Хотя по творчеству мы с ним вообще разные люди», — рассказал певец.

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Также Элвин отметил, что сейчас в российском шоу-бизнесе для музыкантов и исполнителей есть очень много возможностей. Важную роль играет сотрудничество с известными лейблами. По его словам, также выгодно снимать клипы.

«Телевиденье работало и работает. Люди продолжают смотреть клипы и в интернете, а это тоже монетизация. Причем на хитовые песни обязательно нужно делать клипы с качественной картинкой, приглашать известных артистов и коллег по сцене», — отметил музыкант.

По мнению Грея, в шоу-бизнесе постоянно меняются популярные стили музыки, поэтому тут сложно предугадать, на какой из них делать упор. Можно экспериментировать, однако, как показывает опыт, у хита нет определенного стиля. Люди либо слушают, либо нет, заключил музыкант.