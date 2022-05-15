«Мы потеряли нашего ребенка». Бритни Спирс сообщила о выкидыше

Певица Бритни Спирс сообщила, что у нее случился выкидыш на ранних срока. Этой новостью она поделилась в соцсетях, поблагодарив поклонников за поддержку.

«С глубочайшей грустью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках беременности. Это опустошающее событие для каждого родителя. Возможно, нам следовало подождать и не объявлять о ребенке так рано, но мы были слишком взволнованы и решили поделиться хорошими новостями», — написала Спирс в Instagram*.

Она добавила, что вместе со своим женихом Сэмом Асгари будет продолжать попытки завести ребенка. Также исполнительница поблагодарила своих фанатов за поддержку. При этом она попросила приватности в такое трудное время.

Ранее подписчики Спирс заметили, что певица все чаще стала выкладывать откровенные снимки. Свое поведение исполнительница объяснила беременностью и гормонами, написали «Дни.ру». Спирс объявила о третьей беременности в середине апреля.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая запрещенной корпорации Meta, признанной в Российской Федерации экстремистской.