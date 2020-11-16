По словам Лещенко, он платит творческому коллективу из своего кармана. Кроме того, определенную помощь оказывают друзья и спонсоры.

«Мы не получаем ничего. <…> Мы, конечно, будем сниматься, но телевидению необходимо, наверное, тоже предусмотреть что-то в это сложное время», — поделился певец.

Он напомнил, что сейчас многие артисты вынуждены сидеть без выступлений, а их коллективы ищут любые варианты подработки, в том числе работа курьером или на стройках.

«Если ты будешь выступать сейчас, то, может, придет 25% зала — 200-300 человек. Цены сейчас демпинговые, у людей нет денег», — продолжил собеседник издания.

Лещенко пояснил, что это не окупается никаким образом, работа идет только в минус.

В свою очередь певец Валерий Меладзе призвал коллег не участвовать в съемках различных новогодних программ. Он объяснил свой призыв протестом против ограничений на число концертов из-за COVID-19.