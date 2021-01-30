«Мы на финишной прямой!» Рудковская раскрыла подробности суда за честь Гном Гномыча

«Мы добились возбуждения уголовного дела против StarHit и в рамках уголовного дела наш ребенок прошел все медицинские экспертизы, чтобы ни одна мразь не могла написать гадость о здоровье нашего сына!» — написала она в Instagram.

Она отметила, что в рамках дела узнала, кто написал статью. При этом Рудковская добавила: когда об этом узнают остальные, у многих будет шок.

С ее слов, автор боится встречаться с семьей и следствием. Но в будущем Рудковская намерена просить, чтобы судебный процесс был открытым и все увидели лицо журналиста.

Продюсер выразила надежду, что ей удастся узнать имя заказчика статьи и вывести «всю эту шайку-лейку на чистую воду». Родители Гном Гномыча намерены требовать самого строго наказания за клевету. С юридической стороны известной семье помогает адвокат Александр Добровинский. Они вместе с его командой хочет добиться принятия закона, запрещающего любую публикацию о несовершеннолетних в интернете без разрешения их родителей.

«Мы уже на финишной прямой! Девять месяцев расследований и сбора всех документов, допросов, обследований и унизительных для здорового ребенка экспертиз, борьбы за справедливость для того, чтобы наказать тех, у кого нет ни стыда, ни совести!» — заключила она.

Мама Саши Плющенко подчеркнула, что заказчики добились, чего хотели. Статья была переведена на все языки мира и принесла много боли их семье. Но Рудковская уверена, что скоро наступит день, когда виновные заплатят за содеянное, и тогда у многих пропадет желание сводить «счеты с родителями за счет клеветы на их детей̆».

Саше Плющенко всего семь лет, но он уже добился успехов в фигурном катании. А на его Instаgrаm-страницу подписаны более 600 тысяч человек.