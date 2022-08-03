«Мы могли перевернуть мир». Павлиашвили рассказал, как играл в рок-группе

Певец и композитор Сосо Павлиашвили в молодости играл в рок-группе. Вместе с друзьями он создавал музыку в подвале. Об этом исполнитель рассказал во время беседы с ведущей «360» Марусей Михейчик.

По словам Павлиашвили, в детстве он не только хорошо играл на скрипке, но и отлично рисовал. В какой-то момент ему пришлось сделать выбор.

«Было время, когда мой папа, мне было лет 12-13, посадил и сказал, что нужно выбрать между музыкой и живописью. Я выбрал музыку, хотя живопись у меня и получалась не хуже, и любил я ее не меньше. Наверное, это судьба», — отметил певец.

При этом он подчеркнул, что его тяга к рисованию перешла к его дочери Елизавете. Сейчас девушка переходит на третий курс ВГИКа. Она занимается живописью и мультипликацией.

«Я в ее годы играл на бас-гитаре. Мы собирались с ребятами в подвале. Мой друг-скрипач играл на гитаре, а его брат — на барабанах. Мы сочиняли музыку на английском языке. Это был такой хард-рок переходящий в панк-рок. Если бы тогда появился какой-то продюсер и забрал бы нас подвала, то мы могли перевернуть мир», — заявил Павлиашвили.

Некоторые из песен тех времен он записал в своем новом альбоме, который будет называться «Жизнь — это рок-н-ролл».