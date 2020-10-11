«Мы как жить будем?»: Самбурская жестко раскритиковала мужчин с невысоким заработком

Актриса Анастасия Самбурская четко дала понять, что мужчины с небольшой зарплатой — не для нее. По ее мнению, она лично много трудилась, чтобы жить ни в чем себе не отказывая. Такие же требования у нее и к партнерам.

Один подписчик поинтересовался у актрисы в Stories в Instаgrаm, смогла бы она выйти замуж за пожарного или следователя. На что Самбурская напомнила, какие низкие зарплаты получают представители этих профессий, от 30 до 35 тысяч рублей.

«Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?» — отметила актриса.

Выяснилось, что траты у блогерши приличные, за коммуналку она ежемесячно отдает 25 тысяч рублей и еще за парковку 20 тысяч рублей. К тому же на время ремонта она снимает квартиру.

Подписчики ополчились на актрису и решили, что для нее главное — деньги, а не чувства. Тогда звезда попросила не обвинять ее в меркантильности, а лучше поискать себе девушку «попроще, о которой надо заботиться». А что касается ее высокого заработка, то здесь Самбурская напомнила, что «горбатилась» половину своей жизни, работала и училась. Поэтому каким-то «сорокалетним принцам-романтикам», которые ничего не добились, ее не пронять.

Ранее Анастасия Самбурская рассказала своим подписчикам в Instagram, как нужно бороться с похмельем.