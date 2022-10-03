«Мы должны помогать личным присутствием в окопе»: музыкант Самойлов — о поддержке участников спецоперации | 360°

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«Мы должны помогать личным присутствием в окопе»: музыкант Самойлов — о поддержке участников спецоперации

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Рок-музыкант, вокалист, композитор, саунд-продюсер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в разговоре с журналистами РИА ФАН рассказал, каким образом музыканты могут поддержать участников спецоперации.

По словам артиста, он вместе с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа сейчас активно ездит по местам обучения мобилизованных.

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«Ездил в пятницу, субботу, например, в лагерь под Тюменью. В ближайшие дни у меня поездка в Казань. Как могу поддерживаю, как артист, наших мобилизованных», — сообщил Самойлов.

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Музыкант добавил, что артисты должны помогать военным чем угодно, даже личным присутствием в окопе.

«Мы должны сплотиться. Армия должна чувствовать, что она защищает интересы сплоченного народа. В этом плане деятели культуры ничем не отличаются от всех остальных. Мы должны помогать, чем можем, в том числе и личным присутствием в учебке, в окопе. Всеми силами туда рвусь. Как только военные разрешат, буду выезжать всюду, куда можно», — заключил Самойлов.

Частичная мобилизация в РФ

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