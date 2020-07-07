«Мы даже не знаем, что у него болит». Адвокат Ефремова заявил о подавленном состоянии актера

Михаил Ефремов уже месяц находится под домашним арестом в ожидании суда из-за устроенного им ДТП. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер чувствует себя плохо и очень переживает.

«Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит», — рассказал Пашаев в интервью изданию «Собеседник».

По его словам, Ефремов до сих пор не отошел от случившегося. Защитник добавил, что он не рекомендовал клиенту смотреть новости и ток-шоу. Ведь там актер может увидеть семью погибшего в аварии Сергея Захарова. Адвокат поведал, что артист смотрит только «Культуру» и спортивный телеканал.

Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, вечером 8 июня сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве. Он выехал на встречную полосу и врезался в грузовичок Ladа. Там находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Ефремова на два месяца отправили под домашний арест. В понедельник, 6 июля, стало известно о предъявлении актеру окончательного обвинения.