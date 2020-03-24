«Мы были как прокаженные» Лев Лещенко неделю не мог дождаться помощи от врачей

11 марта Лев Лещенко и его команда вернулись в Москву. Перелет был долгий — музыканты возвращались из Канады и США, из-за погодных условий была еще вынужденная пересадка в Марселе. Уже тогда у артиста появились симптомы ОРВИ, рассказал участник коллектива.

«Мы сначала пару дней просто смотрели на состояние, а потом уже пытались вызвать врача, но тишина. Мы как прокаженные — к нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут», — заявил Дмитриев изданию.

В итоге артист сам доехал до больницы в Коммунарке и сейчас проходит обследование, сообщило РИА «Новости».

Новость о госпитализации появилась во многих СМИ. Однако директора музыканта не сразу подтвердили эту информацию.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире подтверждено более 375 тысяч случаев заражения коронавирусом.