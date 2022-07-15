МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева

Медиаменеджер и журналист Евгений Киселев, которого в России признали иноагентом, объявлен в розыск. Об этом говорят данные базы розыска МВД России.

«Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска ведомства без уточнения конкретной статьи.

Минюст РФ включил Киселева в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента, еще в начале апреля. Такое решение было принято из-за осуществления им политической деятельности», а иностранным источником указана Украина. Об этом написал ТАСС.

Евгений Киселев пришел на телевидение в 1984 году, являлся ведущим на телеканале НТВ с 1993 по 2001 год, там же занимал руководящие посты. В частности, с 2000 по 2001 год был гендиректором телеканала. В последние годы живет и работает на Украине.