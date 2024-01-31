Знаменитости 31 января 2024, 15:56 МВД опровергло вбросы о проверке певца SHAMAN Ирина Волк: у полиции нет вопросов к SHAMAN и его песням РИА «Новости»

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Информация о том, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подпал под полицейскую проверку, оказалась вбросом. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», — подчеркнула она.

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Также представитель ведомства пожелала певцу творческих успехов и пригласила поучаствовать в своей авторской программе «Вам слово с Ириной Волк!» на радиостанции «Милицейская волна».

О том, что артиста якобы проверяет полиция, ранее сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Авторы утверждали, что заявление о необходимости проверить исполнителя подал активист Ян Коробков.

По его мнению, клип «Я русский» пропагандирует ЛГБТ*, потому что в нем SHAMAN выступает с подведенными глазами. Помимо этого, активисту не понравилось, что в клипе есть аудиодорожка с колокольным звоном, что, по его оценке, оскорбляет чувства верующих.

Коробков заявил, что испытывал моральный стыд от просмотра клипа, поэтому певца надо наказать «по всей строгости закона».

*Организация, признанная экстремистской в РФ.

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