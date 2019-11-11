Музыканты расстроили Иосифа Пригожина

«Если брать Фадеева, да и меня в том числе, мы разочарованы в работе с творческими людьми, потому что они действуют исключительно в личных интересах, хотят зарабатывать только в одиночку, казаться, что работают без продюсера, говорить, что они сами такими стали. До того, как они становятся звездами, готовы лизать вам задницу», — отметил Пригожин.

По его словам, это мешает развиваться и двигаться вперед вместе. В этой индустрии необходимо работать в команде.

«Кто бы ни говорил о своем величии, короля делает свита. Эта свита и создает эту атмосферную ауру вокруг артистов. Популярность вещь зыбкая и скоротечная, быть все время на пике не получится, а многие про это быстро забывают. Но в командной истории у тебя всегда есть шанс более длительное время находиться на плаву», — рассказал продюсер.

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Пригожин обратил внимание на то, что продюсеры сейчас набирают большую популярность, чем артисты.

«В советское время этим [раскруткой артистов] занималась министр культуры Фурцева, другие специальные службы, сегодня, по сути, эти посты занимают продюсеры и менеджеры. При этом, мы — продюсеры — просто вышли из тени, сейчас сложно уже нас кинуть, потому что мы стали популярнее артистов. Мы вкладываем деньги, знания, время. Не важно, какой у него [Фадеева] характер, если вы вписались с ним в рабочие отношения и, он что-то для вас сделал, то идите по жизни. Не можете идти — разойдитесь. Единственный, с кем у меня нормальные взаимные отношения это моя жена артистка Валерия, но мы же [продюсеры] не можем жениться на всех артистах», — пояснил Иосиф Пригожин.

Он считает, что теперь многие продюсеры предпочитают растить новых звезд из детей, «потому что воспитывать нужно вокруг себя нормальных и приличных».

Ранее Иосиф Пригожин подчеркнул, что прекрасно понимает своего коллегу Максима Фадеева, который расторг контракты с артистами лейбла Malfa. В беседе с «360» он рассказал, что сейчас сам занимается только одной артисткой — своей супругой Валерией. Других проектов у него нет.