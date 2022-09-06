Oxxxymiron вернулся в Россию | 360°

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Oxxxymiron вернулся в Россию

Менеджер Oxxxymiron Муродшоева выложила видео с музыкантом, читающим рэп в Петербурге

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Менеджер музыканта Oxxxymiron Женя Муродшоева выложила в Twitter видео, на котором похожий на исполнителя мужчина читает рэп на набережной Санкт-Петербурга. Поклонники заподозрили, что Оксимирон вернулся в Россию.

Муродшоева подписала видео: «Осень. Особо *** птицы прилетают с юга». На кадрах музыкант исполняет рэп на набережной, недалеко от Ростральной Колонны. Других комментариев менеджер не оставила. Артист пока никак не отреагировал на появление ролика.

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Oxxxymiron покинул Россию в марте после начала спецоперации на Украине. За границей музыкант давал концерты в поддержку Украины. В августе прокурор Москвы потребовал признать треки исполнителя экстремистскими. В ведомстве заявили, что некоторые композиции содержат «признаки оправдания насильственных действий». Ранее в России отменили премьеру фильма «Ампир V», где Oxxxymiron сыграл одну из ведущих ролей.

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