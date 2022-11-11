Знаменитости 11 ноября 2022, 10:54 Музыкант Виктор Рыбин рассказал, что для него значат 90-е годы Виктор Рыбин: это было не великолепное, но интересное время РИА «Новости»

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После концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты» журналисты teleprogramma.pro пообщались с солистом группы «Дюна» Виктором Рыбиным и его женой, певицей Натальей Сенчуковой. Пара рассказала, как относится к 90-м годам, а также о своих котятах.

По словам музыканта, 90-е годы для него, как и для многих других россиян, были тяжелым временем, но при этом интересным.

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«Это большая часть нашей жизни. Не скажем, что великолепное, но интересное время. Конечно, граждане страны много страдали. Но мы также ели картошку на машинном масле», — вспоминает он.

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Журналисты узнали, что Виктор вместе с Нататьей держат у себя дома котов и помогают пристроить тех, кто еще не нашел свой дом.

«Сын с женой подобрали кошечку, а она оказалась беременной. У кошки был живот параллельный земле. Оказалось, будет шестеро котят», — рассказала Наталья.

Троих питомцев уже удалось отдать в добрые руки, а трое еще остались. По словам Виктора, его жена ездит по бензозаправкам и развешивает объявления о котятах.