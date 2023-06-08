Знаменитости 08 июня 2023, 13:10 Музыкант Степанцов заявил, что Алла Пугачева превратилась в хабалку

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По мнению российского музыканта, основателя группы «Бахыт-Компот» Вадима Степанцова, Алла Пугачева стала хабалкой. Об этом сообщил «Абзац».

Степанцов не смог объяснить, что именно послужило причиной перемен в Примадонне. Он размыто сказал, что она, вероятно, в какой-то момент пришла к тому, что теперь нужно вести себя так.

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«Из небесного создания, которое звало нас куда-то в надмирные сферы, из человека, в чьих песнях была магия и волшебство, она превратилась в хабалище такое», — заявил музыкант.

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