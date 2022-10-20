Музыкант Степанцов поздравил Чичерину с присвоением звания народной артистки | 360°

Знаменитости 20 октября 2022, 17:39 Музыкант Степанцов поздравил Чичерину с присвоением звания народной артистки

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Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ певице Юлии Чичериной. В разговоре с РИА ФАН свою коллегу с этим достижением поздравил музыкант, создатель музыкальной группы «Бахыт-Компот», автор текстов для групп «Браво», «На-На» и «Тату» Вадим Степанцов.

Юлия Чичерина заслужила это звание своей патриотической позицией и продолжительной поддержкой жителей Донбасса, уверен Степанцов.

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«Искренне, от всего сердца, по-братски поздравляю. Она заслужила это, как никто другой», — сказал музыкант.

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