Знаменитости 19 июня 2023, 19:25 Музыкант Степанцов посоветовал Бузовой спеть про ржавый унитаз

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Ольга Бузова выступила на фестивале и исполнила песню «Мумий Тролля» «Владивосток 2000». Но, по мнению поэта, музыканта, актера, создателя музыкальной группы «Бахыт-Компот» Вадима Степанцова, ей стоит пересмотреть свой репертуар, сообщило РИА ФАН.

Артист предложил Бузовой обратить внимание на более актуальные композиции, которые он могла бы спеть. Например, на одну из песен самого Степанцова.

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«Я был бы рад, если бы она исполнила мою композицию. Очень повеселился бы. Если брать какие-то актуальные вещи, есть такая веселая композиция „Ржавый украинский унитаз“, стилизованная под „Сектор Газа“ и очень простенькая в исполнении», — предложил музыкант.

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