Музыкант Стас Намин рассказал о масштабном праздновании двойного юбилея

Осенью музыкант Стас Намин будет отмечать двойной юбилей: ему исполнится 70 лет, а его рок-группе «Цветы» — 50. Артист рассказал «Известиям», как он собирается отмечать знаменательные даты.

Стас Намин хочет провести к середине осени большие концерты и спектакли, организовать кинопоказы и вернисажи, и даже выпустить новый альбом. О грандиозных планах один из ведущих отечественных музыкантов рассказал в преддверии открытия своей новой выставки. Экспозиция «Противостояние» распахнет двери 22 июля в Музее современного искусства.

«Помимо живописи и графики, которые я показал в 2017 году в Российской академии художеств, я представлю новые работы — видеоарт, цифровую инсталляцию в связке со скульптурой, экспериментальные фотоработы, смешанную технику… в общем, наверно, все, что называется современное визуальное искусство», — поделился он.

Осенью Стас Намин проведет два больших юбилейных концерта: в Москве и Санкт-Петербурге. 24 октября состоится очередная премьера мирового мюзикла в его театре. Зрителям покажут российский ремейк постановки «Дитя мира».

Что касается новых песен артиста, то их премьерное исполнение намечено на 27 ноября, на концерте «Цветы–50. На бис». Стас Намин поделился, что это будет его первый авторский альбом. Он написал композиции год назад, когда отдыхал на даче и наблюдал за природой.

В 2017 году в театре Стаса Намина на Крымском валу случился пожар. Его удалось быстро потушить, никто не пострадал.