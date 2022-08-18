Музыкант SHAMAN заявил, что не считает свои песни патриотическими

Российский музыкант SHAMAN в беседе с журналистами Teleprogramma.pro выразил неудоумение, почему его песни многие считают патриотическими. По словам исполнителя, слова, из которых состоят его песни, исходят из души.

Он подчеркнул, что ему не нравятся рамки каких-либо жанровых направлений.

«Для меня в первую очередь это песни, которые идут из моей души. Это настолько естественно для меня, что мне попросту становится тесно в любых жанровых определениях», — сказал SHAMAN.

При этом исполнитель отметил, что с народным мнением спорить сложно.

«Людей обмануть невозможно», — добавил артист.

Только за последний год исполнитель выпустил ряд песен, которые в народе прозвали патриотическими. В качестве примера можно привести такие композиции как «Встанем» и «Я русский».

Ранее певец SHAMAN призвал не ставить рэперов-новичков в один ряд с Фредди Меркьюри. Музыкант предложил относить их к «музыкальному юмору» или «музыкальным зарисовкам».