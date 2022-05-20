Музыкант Прохор Шаляпин рассказал, как познакомился с возлюбленной

Музыкант Прохор Шаляпин рассказал, как познакомился со своей возлюбленной актрисой и моделью Ольгой Сан. По его словам, с девушкой он встретился в переходе на Арбате. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Он признался, что раньше уже пересекался с девушкой на мероприятиях. Однако тет-а-тет они столкнулись именно в переходе. Обе знаменитости спешили по делам: Ольга направлялась на мероприятие, а Прохор направлялся к знакомой.

«Мы с ней буквально лбами столкнулись. Она практически матом меня обругала. И в общем-то мы поняли, что знакомы. Обменялись телефонами и на следующий день пошли в кафешку», — вспомнил исполнитель.

Шаляпин подчеркнул также, что не планировал скрывать свои отношения с Сан. По его словам, находясь в отношениях, он остается верен лишь своей девушке. Музыкант признался, что они с Ольгой живут рядом и выразил надежду на то, что их отноешния сложатся хорошо.

«Планы у нас — просто быть вместе. Мы недалеко друг от друга живем. Загадывать, конечно, сложно, что будет дальше. Надеюсь, все будет хорошо», — заявил он.