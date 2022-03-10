Музыкант Niletto перенес концерт в Екатеринбурге на 22 апреля

Российский музыкант Niletto в очередной раз перенес концерт в Екатеринбурге. Об этом «ФедералПресс» рассказала концертный директор артиста Ирина Щербинская.

По словам представителя музыканта, мероприятие, которое было запланировано на 27 марта в «MTC Live Холл», не состоится, поскольку один из участников коллектива заболел.

«Концерт перенесли, потому что значимый человек в коллективе заболел», — сообщила она.

Выступление артиста переносится уже во второй раз. Ранее уралец должен был выступить в начале декабря, однако не смог этого сделать из-за очередной волны пандемии коронавируса. Новой датой концерта Niletto стало 22-е апреля.