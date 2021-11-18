Музыкант Мацуев побывал в чуме после концерта в Салехарде

Музыкант Денис Мацуев побывал на концерте в Салехарде. После он отдохнул в чуме и попробовал ямальскую кухню. Об этом сообщил «Ямал-регион» со ссылкой на его Instagram.

Музыкант рассказал, что он в восторге. Также он добавил, что им удалось застать не такую холодную погоду, как обычно: — 27 градусов. Хотя часто на Ямале в это время бывает -40.

«Здесь потрясающая кухня, потрясающие люди, мы едим оленину, щекур — это местная рыба», — рассказал Мацуев.