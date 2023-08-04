Знаменитости 04 августа 2023, 19:23 Музыкант «Машины времени» оскорбил россиян за поддержку спецоперации Гитарист группы «Машина времени» Кутиков назвал необразованными поддержавших СВО россиян РИА «Новости»

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Большое количество сторонников специальной военной операции среди россиян — это результат нехватки образования. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» выразил бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков.

По его словам, подобная ситуация сложилась из-за больших государственных вложений в оборону и сокращений затрат на образование.

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«Государство, которое тратит столько денег на оборону и не тратит деньги на образование, через 20 лет получит массу необразованных людей. Все так и получилось», — заявил Кутиков.

Музыкант добавил, что, чем лучше выстроена система образования в стране, тем более квалифицированных специалистов она может вырастить, в том числе тех, кто посвятит себя военной службе.

Кутиков не первый представитель «Машины времени», кто негативно высказался в адрес россиян за поддержку специальной военной операции.

Лидер коллектива Андрей Макаревич* после отъезда из России назвал своих бывших сограждан с противоположными взглядами «потявкивающим дерьмом». Он подчеркнул, что возвращаться на родину не собирается, чтобы «не чувствовать вони».

*Андрей Макаревич признан в России иностранным агентом