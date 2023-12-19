Знаменитости 19 декабря 2023, 14:13 Музыкант Маргулис назвал песни Эрики Лундмоен своим открытием 2023 года

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Евгений Маргулис, участник групп «Машина времени» и «Воскресенье», рассказал о своих находках в мире музыки в 2023 году. Интерес у артиста вызвало творчество певицы Эрики Лундмоен, сообщило ИА НСН.

«Также для меня открытие — Тося Чайкина, я не ожидал, что дети бывают такими», — добавил гитарист.

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По словам Маргулиса, если он замечает что-то цепляющее в исполнителе, то начинает слушать абсолютно все треки.