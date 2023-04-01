Знаменитости 01 апреля 2023, 18:20 Музыкант Максим Покровский иронично оценил статус иноагента Лидер группы «Ногу свело!» Покровский назвал хайпом внесение в список иноагентов РИА «Новости»

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Лидер и основатель рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* отреагировал на внесение своего имени в список иноагентов. Музыкант опубликовал комментарий в соцсетях, назвав происходящее «хайпом».

«Сегодня решили зайти с другой стороны: теперь я — иногент. Популярность-2023, прости господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого „хайпа“ не заказывал», — написал он.

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Покровский* напомнил, что ранее в отношении него завели дело о дискредитации Вооруженных сил России, но 27 марта Хорошевский суд Москвы вынес решение о прекращении административного производства по данному делу.

Ранее Минюст России включил лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского* в реестр иноагентов. По данным ведомства, исполнитель открыто выступал в поддержку Украины.

Также отмечалось, что музыкант «активно взаимодействовал с иностранными структурами, при этом он делился негативными высказываниями в отношении граждан Российской Федерации». Кроме того, Покровский* участвовал в сборе средств в поддержку граждан Украины.

* Максим Покровский — признан в России иностранным агентом.