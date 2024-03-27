Знаменитости 27 марта 2024, 16:24 Музыкант Лоза усомнился в необходимости признания Пугачевой иноагентом

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о запущенной процедуре признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. В беседе с ОТР ситуацию прокомментировал музыкант Юрий Лоза.

«Она что-то говорила против страны? Я не понимаю, зачем [признавать иноагентом], она ничего такого не сделала», — высказался исполнитель.

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По его мнению, соответствующие меры являются «перебором». Проживание за границей — личное дело артистки, пояснил свою позицию Лоза.