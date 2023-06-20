Знаменитости 20 июня 2023, 15:50 Музыкант Кортнев публично принес извинения новосибирскому полицейскому Лидер группы «Несчастный случай» Кортнев извинился перед полицейским за неприличный жест РИА «Новости»

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Сорвавшийся на сотрудника полиции из-за отмены концерта в Новосибирске лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев раскаялся за свое поведение публично. На своей странице в Instagram* он записал видео, в котором попросил прощения у стража порядка, в адрес которого показал неприличный жест.

Музыкант напомнил, что неприятная ситуация произошла в феврале, когда концерт коллектива в новосибирском Академгородке не состоялся из-за технических причин. Это вывело Кортнева из себя и он выместил свои эмоции на полицейском.

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«Я был очень раздосадован, и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем, я приношу извинения», — заявил Кортнев.

Лидер «Несчастного случая отметил, что уже извинился перед сотрудником правоохранительных органов лично, но в этот раз он решил принести слова сожаления публично.

О задержании Алексея Кортнева в Новосибирске стало известно в середине февраля. Музыкант тогда сообщил что произошло недоразумение, в котором быстро разобрались. При этом он подтвердил факт задержания. В апреле лидер «Несчастного случая» уточнил, что конфликт в Новосибирске обернулся уголовным делом, которое он посчитал незаслуженным. По данным СМИ, речь производство открыли по статье об оскорблении представителя власти.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чью деятельность признали экстремистской.