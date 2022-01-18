Музыкант «Касты» Хамиль осудил действия рэпера Жигана в отношении Oxxxymiron

Участник «Касты» Хамиль прокомментировал конфликт рэперов Ромы Жигана и Oxxxymiron. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Действия Ромы Жигана — полнейшая дичь, ни один здоровый человек такого делать не будет», — считает Хамиль.

Он подчеркнул, что таких ситуаций не должно быть в принципе. Тем более для всеобщего обозрения. Также он предположил, что песня Oxxxymiron «Кто убил Марка?» — это рекламный ход, но есть вероятность, что конфликт с Жиганом настолько его травмировал, что исполнителю было необходимо высказаться.