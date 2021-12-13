Музыкант Инголлс скончался в возрасте 25 лет

Электронный музыкант Чарльз Инголлс, который играл в группе CharlestheFirst, скончался в возрасте 25 лет. Тело обнаружили в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на People.

Ситуация произошла 10 декабря. 11 декабря у группы должно было состояться выступление в концертном зале The Caverns. Сотрудники полиции подчеркнули, что причины смерти не являются криминальными. О том, что спровоцировало гибель молодого человека, стало известно после вскрытия и токсикологических исследований.