Музыкант Игорь Вдовин рассказал о работе над саундтреком к сериалу «Вне себя»

Композитор, один из создателей группы «Ленинград» Игорь Вдовин в интервью газете «Петербургский дневник» рассказал о работе над музыкой к сериалу «Вне себя». Премьера комедийного сериала о гениальном аферисте с психическим расстройством состоялась в ноябре.

Вдовин рассказал, что доволен проектом, так как создатели сериала дали ему полную свободу самовыражения.

«Мне этот проект понравился всем, когда я посмотрел рабочий монтаж: понравился историей, юмором, темпом. Мне дали творческую свободу. Я просто посмотрел варианты монтажа, у меня возникли свои мысли — и мы совпали в видении с творческой группой», — рассказал музыкант.

Он добавил, что работать над музыкой было комфортно из-за хорошей команды.

«Я не могу назвать это стандартной историей, потому что была очень классная компания: Александр Дулерайн, Клим Козинский, музыкальный редактор Антон Шварц, звукорежиссер Александр Копейкин. Мы понимали друг друга, и было много разных эскизов и проб, но в целом все сложилось», — поделился Вдовин.