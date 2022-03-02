Музыкант Игорь Морозов скончался

Знаменитый бард Игорь Морозов скончался. Он ушел из жизни 27 февраля. На момент смерти мужчине было 70 лет. Об этом сообщили «Дни.ру».

Музыкант стал известен благодаря песням, посвященным военной тематике. Его композиция «Батальонная разведка» стала популярна среди военных, которые служили в Афганистане.

О гибели мужчины рассказал представитель Союза десантников России Михаил Калинкин, по совместительству — его коллега. Информации о причинах смерти не поступало.