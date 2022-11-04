Музыкант группы «Земляне» Киселев обвинил SHAMAN в псевдопатриотизме | 360°

Знаменитости 04 ноября 2022, 15:34 Музыкант группы «Земляне» Киселев обвинил SHAMAN в псевдопатриотизме

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Участник группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что исполнитель Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, не является настоящим патриотом, потому что не ездит с концертами в горячие точки. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на шоу Маргариты Симоньян «Ч.Т.Д.»

По данным телеканала «Царьград», Дронова неоднократно приглашали выступить перед военными. Но тот всегда отказывался под разными предлогами. Например, как-то раз артист сказал, что не поедет, потому что его жена против. По этой причине Киселев считает, что патриотизм исполнителя не искренний.

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«Быть и казаться — это большая разница», — заявил музыкант.

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Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Дронов не выступает в горячих точках. По его словам, артист сконцентрирован на своей карьере и не хочет своим поведением делать акцент на патриотизме.