Знаменитости 31 марта 2023, 12:58 Музыкант группы Lumen Булатов рассказал о клипе, который создали с помощью нейросети

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Вокалист группы Lumen Рустэм Булатов рассказал, что несмотря на создание клипа на песню «Гореть» с помощью нейросети, человеческая рука также приложила к этому немало усилий. Об этом написало ИА НСН.

По его словам, режиссер проекта потратил на клип не менее 200 часов. Он самостоятельно формировал кадры, образы, делал цветокоррекцию и монтаж.

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«Для клипа же прописывается не только содержание того, что есть в кадре, нужно показать движение виртуальной камеры: как, в каком направлении, с какой скоростью. После полученных результатов вносилось очень много правок», — сообщил Булатов.

Музыкант гордится тем, что его группа в числе первых использовала в своей работе искусственный интеллект.