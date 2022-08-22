Музыкант Галанин поддержал солиста Pink Floyd за его отношение к РФ

Лидера американской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса занесли в список Миротворца из-за того, что музыкант поддержал Россию в конфликте с Украиной. В его поддержку высказался основатель российской рок-группы «Серьга» Сергей Галанин. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Российский музыкант отметил, что каждый человек должен открыто высказывать свое мнение и говорить то, что думает на самом деле. По его словам, такие поступки присущи «крутым людям».

«Да здравствует Роджер Уотерс, а „Миротворец“ сдохнет когда-нибудь сам, постепенно загнется. Это когда-нибудь произойдет», — пояснил Галанин.