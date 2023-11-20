Знаменитости 20 ноября 2023, 18:14 Музыкант Фил Радд решил продать вещи группы AC/DC ради спасения подруги от смертельной болезни

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Барабанщик рок-группы AC/DC Фил Радд решил подать вещи коллектива, чтобы спасти свою подругу Тони Уилсон от рака груди. Об этом написало ИА НСН.

Музыкант планирует продать спорткар и барабанные палочки.

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«Я бы сжег все на костре, если бы это означало, что у Тони будет больше времени. Она любовь всей моей жизни… На все деньги мира можно купить себе вещи, но не время», — отметил Радд.