Музыкант Эд Ширан приступил к строительству собственной гробницы

Британский исполнитель Эд Ширан начал строить себе гробницу. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Гробница музыканта будет располагаться на территории церкви в особой «мини-деревне». Туда поместят тело после кончины. Площадь склепа составит 2,71 метра на 1,8 метра. В нем можно будет похоронить двоих человек.

Местный совет поддержал строительство гробницы, а также часовни. Внутри будет располагаться вестибюль, винтовая лестница, маленькая галерея и основное пространство. Крышу построят из свинца, передало ИА НСН.