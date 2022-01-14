14 января 2022, 17:04
Музыкант Эд Ширан приступил к строительству собственной гробницы
Британский исполнитель Эд Ширан начал строить себе гробницу. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Гробница музыканта будет располагаться на территории церкви в особой «мини-деревне». Туда поместят тело после кончины. Площадь склепа составит 2,71 метра на 1,8 метра. В нем можно будет похоронить двоих человек.
Местный совет поддержал строительство гробницы, а также часовни. Внутри будет располагаться вестибюль, винтовая лестница, маленькая галерея и основное пространство. Крышу построят из свинца, передало ИА НСН.