Музыкант Боб Дилан продал всю свою музыку

Музыкант Боб Дилан продал полный каталог своей музыки компании Sony Music Entertainment. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на Variety.

В сборник вошли все альбом Дилана, начиная с первого 1962 года и заканчивая последним 2020 года. Точная сумма сделки неизвестна, но предполагается, что она равна примерно 150-200 миллионов долларов.

«Я рад, что все мои записи могут оставаться там, где они должны быть», — рассказал Дилан.