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    25 января 2022, 20:42

    Музыкант Боб Дилан продал всю свою музыку

    Дарья Морозова

    Музыкант Боб Дилан продал полный каталог своей музыки компании Sony Music Entertainment. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на Variety.

    В сборник вошли все альбом Дилана, начиная с первого 1962 года и заканчивая последним 2020 года. Точная сумма сделки неизвестна, но предполагается, что она равна примерно 150-200 миллионов долларов.

    «Я рад, что все мои записи могут оставаться там, где они должны быть», — рассказал Дилан.