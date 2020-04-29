Музыкант Александр Леонтьев попросил беречь пенсионеров

Он вместе со всей своей семьей сидит дома и призывает остальных поступать так же. По его словам, сейчас ответственность друг перед другом заключается в том, чтобы уберечь пожилых людей.

«Многие из нас, молодых и здоровых, могут не заметить, что переболели и нечаянно где-нибудь заразить бабушку или дедушку, так никогда об этом не узнав. Я считаю, что чем больше людей будет ответственно относиться к этой ситуации, тем быстрее все это закончится. Давайте надеяться на хорошее», — сказал Леонтьев.