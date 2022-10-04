Музыкальный критик Соседов заявил, что Моисеев в последние годы не хотел общения с кем-либо | 360°

Знаменитости 04 октября 2022, 12:44 Поделиться Telegram

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Viber Музыкальный критик Соседов заявил, что Моисеев в последние годы не хотел общения с кем-либо Критик Соседов: Моисеев в последние годы крайне плохо себя чувствовал РИА «Новости»

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Эстрадный певец Борис Моисеев в последние годы жизни очень плохо себя чувствовал и ему было в тягость общение с кем-либо. Об этом изданию NEWS.ru рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Соседов также считает, что арт-директор Моисеева Сергей Горох не препятствовал общению музыканта, он лишь хотел уберечь артиста от стресса.

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«[Тому] что арт-директор Моисеева Сергей Горох препятствовал общению Бори с кем-либо, не верю. Вероятно, он лишь оберегал больного Борю от лишнего общения и стресса, потому что Моисеев в последние годы крайне плохо себя чувствовал. Ему самому любое общение уже было в тягость», — добавил критик.

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О смерти артиста стало известно 27 сентября. Он скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Известно, что в 2010 году Борис Моисеев перенес первый инсульт, а затем у него случилось еще два.

В последнее время артист вел затворнический образ жизни, за ним ухаживала помощница.

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