Музыкальный критик Соседов поздравил Маликова с днем рождения

Соседов пожелал исполнителю здоровья, что особенно актуально в нынешнее время. Также он пожелал ему успехов в творчестве и побольше событий, которые помогут Маликову открыть себя с неожиданной стороны.

«Хочу пожелать Диме ценить все, что он уже написал, спел, создал как человек. Это не только песни и музыка, это семья и, прежде всего, дети, очаг. Важно уметь сохранить все, чего ты достиг. А Дмитрию есть, чем гордиться», — сказал Соседов.

Ранее Маликов рассказал, что думает над завершением карьеры. Как представитель старшего поколения он захотел уступить место на сцене молодым исполнителям. По его мнению, поп-музыка — удел молодых, поэтому старшее поколение должно уступить свое место на сцене молодым артистам.

«Лично я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепиано. Дети растут, и сегодняшние 20-тилетние будут слушать своих сверстников, даже если эта музыка не нравится их родителям», — рассказал артист.