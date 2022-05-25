Музыкальный критик Соседов нашел «ошибку» в творчестве Аллы Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов нашел в творчестве Аллы Пугачевой «грубейшую ошибку», на которую подтолкнул певицу ее бывший муж Александр Стефанович. Об этом он рассказал сайту Teleprogramma.pro.

«Это обсуждалось лет сорок назад. Давно обсуждено и переобсуждено. Концепцию творчества Аллы Пугачевой создал ее второй муж Александр Стефанович. Один из пунктов этой концепции — чтобы она не пела патриотических песен. О партии и патриотических стройках. Она должна была представать каждый раз в новых образах. Должны быть контрасты. Песни больше автобиографические», — сказал он.

Соседов заметил, что в отличие от Пугачевой, патриотические песни были в репертуаре у Ротару, однако они не испортили ее карьеру.

«Какая там музыка. Песня „Родина моя“. Все было фантастически сделано. А песня „Аист на крыше“ Ротару. Это же гениально. Это минусом для Пугачевой было, что она не пела патриотических песен. И она не пела песен военных лет. Это вообще грубейшая ошибка в ее творчестве. Пели Гурченко, Кобзон и другие. Это, конечно, особая стезя музыкальная. Это не песни о партии, не про Комсомол. Это бы к ней людей приблизило. А так она не участвовала в концертах на 9 Мая. Тут Стефанович и Пугачева совершили, конечно, большую ошибку», — резюмировал музыкальный критик.