Музыкальный критик рассказал, кому подошел бы костюм Петуха в шоу «Маска»

Костюм Петуха в музыкальном шоу «Маска» на НТВ подошел бы любому звездному конкурсанту. Так считает музыкальный критик Сергей Соседов, сообщил News.ru.

«Да кому угодно!» — заяивл он.

Костюм Петуха стоит надеть на женщину, чтобы сбить с толку жюри.

«Там же как все сделано интересно, там же подсказки, которые, наоборот, уводят от правильного ответа, и очень часто бывает, что намеренно певцы поют не своими голосами, как в шоу „Точь-в-точь“, например», — пояснил Соседов.

В частности, так было с Ириной Дубцовой, которая исполнила композицию не в своем тембре, поэтому сперва ее приняли за Наталью Подольскую.

Наряд Петуха обязательно предложат примерить кому-нибудь из участников, уверен музыкальный критик.

Для шоу шьют очень дорогие наряды, которые вылетают телеканалу «в копеечку», не сомневается Соседов.

В ближайшем выпуске шоу зрителям предстоит угадать, кто выйдет на сцену в костюмах Мишки и Крокодила Гены. Дебютанты «Маски» в отличие от постоянных героев проекта сразу раскроют свои личности. Однако перед этим они все же дадут возможность телезрителям и судьям угадать себя.

Ранее поклонники «Маски» разгадали личность Змеи. По их мнению, под костюмом прячется Юлия Паршута.