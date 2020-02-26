Музыкальный критик рассказал, как «выстрелить» в шоу-бизнесе

Критик уверен, что для популярности в шоу-бизнесе одного голоса не всегда достаточно. Для примера он взял Наргиз. Гаспарян считает, что если бы она не встретила продюсера Максима Фадеева, у нее мало бы что получилось, несмотря на участие в шоу «Голос».

«Макс с этого что-то состриг, Наргиз что-то заработала. В итоге они разбежались, но, тем не менее, она выстрелила за счет целого комплекса факторов, и музыкального, и внешнего. То есть, вот то, что называется „хит-образ“, а не просто наличие какого-то голоса», — пояснил эксперт.

Зачастую для того, чтобы добиться успеха, необязательно иметь голос. Гаспарян высказался о феномене Ольге Бузовой. Он рассказал, что ей понадобилось много лет, чтобы добиться такого успеха. На то, чтобы «добиться и достичь вот того уровня, интереса, влияния, количества подписчиков в Инстаграм, было потрачено много финансовых ресурсов. Это же все не с неба упало»

Критик уверен, что, если бы все талантливые исполнители становились суперзвездами, это был бы кошмар.