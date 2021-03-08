Музыкальный критик оценил шансы Little Big пройти отбор на Евровидение с новой песней

Российская панк-рейв-группа Little Big вряд ли примет участие в отборе на Евровидение с новой песней Sex Machine, однако не исключено, что коллектив сделает ставку на другую композицию. Об этом в беседе с «360» сообщил музыкальный критик Евгений Бабичев.

По мнению критика, новый сингл Little Big не подходит для отбора на Евровидение.

«Песня, конечно, не для Евровидения. Из этого я делаю вывод, что-либо Little Big не примут участие в отборе либо это еще один ход для того, чтобы окончательно всех запутать. Возможно, в отборе они все-таки примут участие, но с другой композицией. Если же нет, то и этот шаг коллектива мне понятен: хорошенько пошумев в прошлом году, они получили мировое признание фанатов, прессы, при этом даже не участвуя в Евровидении. Шикарный результат, я считаю, выжали максимум из этой ситуации», — сказал критик.

Какую бы песню ни представили Little Big в этом году, ее неизбежно начали бы сравнивать с Uno, с которым коллектив должен был отправиться на Евровидение в прошлом году, отметил он. Коллектив таким образом решил избавиться от давления и «уйти непобежденными», указал эксперт.

Бабичев не исключил, что Little Big могут выступить с новой песней на отборе не в качестве участников, а как приглашенные гости.

Критик также оценил шансы других кандидатов на то, чтобы представлять Россию на конкурсе.

«С небольшим волнением ожидаю сегодняшнего вечера. Тот шорт-лист, который можно найти в интернете, наполовину состоит из достаточно фриковых персон — я имею в виду Моргенштерна, Niletto, Егора Крида… С трудом можно назвать их хорошими вокалистами. Как бы нам не заиграться в эту фриковость», — отметил Бабичев.

Критик объяснил, что для отбора на конкурс в равной степени важны вокал, подача и харизма артиста, а также сам номер и шоу на сцене.

«Когда все эти составляющие в порядке, только тогда можно рассчитывать на хороший результат. Плюс в списке есть, скажем так, трендовые персонажи, а есть те, кто делает хорошую музыку, но остается в тени. Я имею в виду, например, #2Маши и Антона Беляева. Этот факт рискует превратить отбор в битву фанатских баз, если последнее слово сегодня вечером будет за зрителями», — рассказал Бабичев.

В эфире Первого канала в понедельник пройдет отбор. По его результатам определят победителя, который представит Россию на Евровидении-2021.