Музыкальный критик оправдал участие детей знаменитостей в шоу «Голос»

В шоу «Голос» могут принимать участие дети любых родителей, известных или нет, главное, чтобы они обладали вокальными данными, а судейство было справедливым. Об этом «360» заявил музыкальный критик, член Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Павел Рудченко.

В новом сезоне шоу «Голос.Дети» приняла участие дочь Трофима и получила высокие оценки жюри. Это вызвало неоднозначную реакцию у публики, учитывая громкий скандал, который был связан с накруткой голосов в пользу дочери Алсу в финале шестого сезона. Но критик считает, что в самом участии детей знаменитостей нет никакой проблемы.

«Все дети, независимо от того, дети они артистов или обычных людей, имеют право на равных условиях показать свои данные. Если ребенок действительно обладает определенными вокальными данными, почему нет? <…> Самое главное, чтоб было все честно, чтобы было честное голосование. А так, если его дочь хорошо поет, то ради бога», — сказал Рудченко.

Музыкальный критик также сравнил телевизионный проект со спортивными соревнованиями.

«Один раз организаторы проекта „Голос“ обожглись с этой казусной ситуацией, теперь люди меньше верят организаторам, но хочу заметить, что тот же Дмитрий Нагиев сразу на этом заострил внимание. Получается такая ситуация: как бы не подумали. Почему нет? Если человек действительно талантлив, пусть покажет свои данные, пусть будет все честно, пусть на равных условиях со всеми выступит. И тут уже не будут говорить, что это дочь или иного человека. Если человек поет, то здесь сразу видно. Это как в спорте, понимаете. Сложно дать баллы человеку, если он в фигурном катании упал на лед. Если он упал, то он упал, так же и здесь», — сказал Рудченко.

Эксперт обратил внимание, что участие известных людей важно для шоу с точки зрения рейтингов.

«Со стороны организаторов проекта — им все равно нужны яркие личности, какие-то дети известных актеров, певцов. Им все равно нужно делать что-то интересное для рейтингов. Это не просто какой-то вокальный конкурс регионального или федерального масштаба, это шоу-проект телевизионный. Чтобы всем было интересно смотреть, организаторы будут привлекать такого рода детей, талантливых и не очень, чтобы обсуждалось это все в народе. И как бы единственное, повторюсь, что здесь хотелось бы, чтобы смотрели на талант. Люди в любом случае будут обсуждать и осуждать, тем более уже был такой прецедент с дочерью Алсу», — заключил критик.