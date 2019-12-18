Музыкальный критик: новые лица на «Голубых огоньках» мы увидим еще не скоро

По словам Соседова, россияне по-прежнему будут видеть на телеэкранах в новогоднюю ночь Филиппа Киркорова, Николая Баскова и прочих звезд отечественной эстрады, которые не сходят со сцены последние 10-20 лет. По мнению критика, артисты должны осознать, что нужна какая-то дозированность в их появлении.

«Они будут до конца, только вперед ногами их можно вынести будет с этих „голубых огоньков“ и бесконечных концертов», — заметил Соседов.