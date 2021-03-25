Музыкальный критик не оценил вокальный дебют Волочковой

Профессионал в одной творческой среде не превратится за считанные дни в профессионала в другой области. Так музыкальный критик Бабичев прокомментировал тур балерины Анастасии Волочковой по российским городам, где она презентовала свою песню «Одна».

«По моему глубокому убеждению, нельзя стать профессиональной певицей без большой работы. Все эти истории, когда человек профессионален в одном жанре и пробует себя в другом — это практически в 80% случаев бывает провально, по крайней мере, на начальном этапе», — привело его слова РИА ФАН.

Бабичев не сомневается, что самую большую работу должен провести не один человек и даже не его единомышленники, а команда профессионалов. Поэтому композицию балерины критик назвал посредственной, слабой и ничем не примечательной.

Особенно Бабичева удивило, как Волочкова двигается на сцене, учитывая ее балетное прошлое. А критик надеялся, что она возьмет своей грацией.

«У меня такое ощущение, как будто человек первый раз вышел на сцену, ну, или максимум второй», — сказал музыкальный критик.

Артистка исполнила свой первый «хит» под фонограмму, поэтому здесь и обсуждать нечего, заявил критик. Он предложил проследить за дальнейшим развитием событий, будучи уверенным, что впечатление не изменится.