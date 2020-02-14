14 февраля 2020, 15:56
Музыкальный критик не оценил кавер Ветлицкой на песню «Посмотри мне в глаза»
Исполнительница Наталья Ветлицкая недавно выпустила кавер на свой хит «Посмотри в глаза». Известный музыкальный критик Евгений Бабичев не оценил песню и назвал ее скомканной. Об этом сообщило ИА Nation News.
Бабичев отметил, что аранжировка песни потеряла актуальность уже лет 15 как, а в голосе вокалистки отчетливо слышен автотюн.
«Вернулась, дала громкое интервью на федеральном канале, потом опять пропала, в музыкальном плане вернулась с чудовищной версией старого хита», — объяснил он.