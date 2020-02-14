Музыкальный критик не оценил кавер Ветлицкой на песню «Посмотри мне в глаза»

Бабичев отметил, что аранжировка песни потеряла актуальность уже лет 15 как, а в голосе вокалистки отчетливо слышен автотюн.

«Вернулась, дала громкое интервью на федеральном канале, потом опять пропала, в музыкальном плане вернулась с чудовищной версией старого хита», — объяснил он.