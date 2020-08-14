Музыкальный критик не оценил дебют сына Децла

Он сказал, что работа не показалась ему интересной и в ней нет ничего особенного. Также Бабичев раскритиковал и творчество самого Децла. По его словам, сейчас артист не выдержал бы конкуренции с другими исполнителями.

«Конечно, он просто в свое время оказался в нужном месте, была выбрана правильная тактика с подбором аудитории — это школьники», — пояснил Бабичев.

Ранее стало известно, что бабушка и дедушка 15-летнего сына Децла Меркурия Антония Иоанна отреагировали на запись его первого музыкального трека.

Ирина Толмацкая увидела схожесть в манере исполнения 15-летнего Тони и стиле покойного Децла. Женщина не видит ничего плохого в том, что внук записывает рэп. Она добавила, что юноша сам захотел заниматься музыкой.

Однако дедушка Тони Александр Толмацкий выступил против увлечения внука. Он назвал это творчеством для дома. По его словам, данное направление не является востребованным. А значит, Тони не сможет добиться успеха.